Артамонов победил на выборах губернатора Липецкой области с 67,29% голосов

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов («Единая Россия») победил на выборах главы региона, говорится в данных Центральной избирательной комиссии. Он набрал 67,29% голосов после обработки 100% протоколов.

Остальные голоса распределились следующим образом:

Сергей Токарев (КПРФ) — 20,03 %,

Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия) — 5,45%,

Андрей Плотников («Коммунисты России») — 3,19%,

Андрей Григорьев («Патриоты России») — 2,84%.

К моменту публикации действующие главы регионов побеждают на губернаторских выборах во всех регионах.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. Во всех регионах страны состоялось 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

О том, как подводят итоги выборов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.