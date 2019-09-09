Рейсы British Airways из Санкт-Петербурга в Лондон 9 и 10 сентября отменены

По маршруту Санкт-Петербург—Лондон отменены рейсы британской British Airways на 9 и 10 сентября, следует из информации онлайн-табло аэропорта Пулково. Ранее пилоты компании объявили о нескольких забастовках в сентябре.

Таким образом, рейсы BA 879 British Airways с вылетом из Санкт-Петербурга в Лондон 15:45 мск 9 и 10 сентября отменены, как и рейсы BA 878, которые должны были прилететь из Лондона в 14:45.

Напомним, поводом для забастовки пилотов послужило недовольство зарплатой. Акции пройдут 9, 10 и 27 сентября, они затронут десятки тысяч пассажиров. Профсоюз назвал забастовку последним средством. Там подсчитали, что каждый день забастовки будет стоить компании порядка €44 млн ($49 млн).