Пилоты компании British Airways проведут забастовки в сентябре

Пилоты компании British Airways объявили о забастовках в сентябре. Поводом для них послужило недовольство зарплатой. Акции пройдут 9, 10 и 27 сентября, они затронут десятки тысяч пассажиров. В авиакомпании выразили резкое недовольство решением профсоюза пилотов, назвав его «неоправданным».

«Совершенно неприемлемо, что действия профсоюза разрушат планы пассажиров»,— приводит AFP заявление компании. Там подчеркнули, что изменят расписание, однако «многим» клиентам придется отказаться от своих планов.

Профсоюз назвал забастовку «последним средством». Там подсчитали, что каждый день забастовки будет стоить компании порядка €44 млн ($49 млн).