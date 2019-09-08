Главные новости за выходные 7–8 сентября

В России 8 сентября прошел единый день голосования. Во всех 85 регионах прошли 6015 выборов различного уровня и референдумов. Уже закрылись избирательные участки и начался подсчет голосов на Камчатке, Чукотке, Сахалине, в Приморье, на Урале и ряде других регионов. Также был избран глава Ингушетии — им стал Махмуд-Али Калиматов. Онлайн-трансляция “Ъ”: явка, заявления, нарушения

Роскомнадзор заявил, что в единый день голосования через поисковик Google, соцсеть Facebook и видеохостинг YouTube распространялась политическая реклама. «Данные действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в Российской Федерации»,— говорится в сообщении ведомства.

В субботу, 7 сентября, состоялся обмен задержанными и осужденными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что они с российским коллегой Владимиром Путиным «сделали все, что обещали», и теперь можно говорить о новой встрече в «нормандском формате». Подробнее об обмене

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что ему удалось достичь соглашения с президентом России Владимиром Путиным о скидке на поставку газа. При этом он не назвал точных параметров сделки. «Эти переговоры близки к финализации, предлагаемые параметры в целом подходят»,— уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Полиция задержала подозреваемого в нападении на председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову. Задержанный оказался уроженцем Средней Азии 1983 года рождения. О нападении

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Пуарье и защитил титу чемпиона UFC в легком весе. О бое

В Москве на Тверской улице задержали около 10 участников акции протеста, требующих отпустить политзаключенных. Среди задержанных журналист «Новой газеты» и муниципальный депутат в округе Хамовники Илья Азар, правозащитница Виктория Ивлева и участница группы Pussy Riot Мария Алехина. Позже господина Азара отпустили без составления протокола.