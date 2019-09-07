Полиция задержала подозреваемого в нападении на Памфилову

Полиция задержала подозреваемого в нападении на председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову. Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержанный оказался уроженцем Средней Азии 1983 года рождения.

Полицейские доставили мужчину на допрос в Следственный комитет. Однако еще до задержания следствие получило сведения и доказательства, подтверждающие его причастность к преступлению, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Напомним, на госпожу Памфилову напали 6 сентября. Злоумышленник проник в ее дом и, увидев хозяйку, попытался ударить ее электрошокером 10–15 раз. Защищаясь, Элла Памфилова схватила стул и начала кричать, из-за чего незнакомцу пришлось убежать. В результате нападения она повредила палец и получила травму от электрошокера в районе живота. Она добавила, что перед выборами будет «во всеоружии», и деморализовать работу ЦИКа не получится. Позже госпоже Памфиловой позвонил президент России Владимир Путин и поддержал ее.

Подробнее о нападении на главу ЦИКа читайте в материале “Ъ” «Элла Памфилова проявила бойцовский характер».