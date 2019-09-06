Tesla вошла в тройку самых популярных автомобилей в Великобритании

Электромобиль Tesla Model 3 по итогам августа стал третьим по популярности среди британских потребителей, опередив такие модели как Ford Focus, Mercedes-Benz A-class, Ford Kuga и др. По данным британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT), в прошлом месяце британцы купили 2082 электромобиля Tesla Model 3, которая поступила в продажу в Великобритании только в конце июня этого года. Лучше продажи были только у Ford Fiesta (3978 автомобилей) и Volkswagen Golf (3439 автомобилей).

При этом продажи электромобилей в Великобритании пока составляют очень незначительную часть всех продаж — 1,1%., но за последние 12 месяцев их количество значительно увеличилось. На конец августа было продано 17 393 электромобиля (за предыдущий 12-месячный период — чуть более 9000). Tesla Model 3 в Великобритании продается по цене от £36,5 тыс. до £50 тыс.

По словам генерального директора SMMT Майка Хоза, «август обычно самый спокойный месяц по покупкам новых автомобилей, поэтому такое огромное увеличение числа регистраций новых электромобилей очень заметно и особенно радует». Однако, отмечает эксперт, хотя эти данные и вызывают оптимизм, до нулевых выбросов пока еще далеко, и производители не могут диктовать темпы принятия новых технологий. «Но правительство могло бы принять меры, которые вселят в потребителей уверенность в надежности инвестиций в новейшие технологии, наилучшим образом соответствующие их запросам»,— отметил он.

Алена Миклашевская