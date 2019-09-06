Путин усомнился в необходимости киберполиции

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности на Восточном экономическом форуме заявил, что правоохранителям необходимо иметь в виду современные способы рекламы наркотиков в интернете. При этом российский лидер не уверен в необходимости создания киберполиции.

«Не знаю, нужна ли киберполиция. МВД должно иметь в виду, что преступники используют современные способы распространения. В рамках существующих структур по борьбе с наркотиками мы должны будем это сделать. Я Колокольцеву (глава МВД Владимир Колокольцев.— “Ъ”) обязательно об этом скажу»,— сказал господин Путин (цитата по «РИА Новости»).

Восточный экономический форум-2019. Главное Читать далее

Напомним, в ноябре 2018 года депутаты Госдумы от «Единой России» подготовили законопроект о создании в России «кибердружин» — общественных организаций, которые вместе с правоохранительными органами будут искать запрещенную информацию в интернете. Проектом закона предполагается, что перед созданием «кибердружины» необходимо уведомить об этом Роскомнадзор. Состоять в таких организациях смогут лица старше 18 лет.

О том, как прошло нулевое чтение законопроекта о кибердружинах в Общественной палате — в материале “Ъ”.