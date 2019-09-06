Число задержанных в Гонконге превысило 1100 человек

С начала акций протеста в Гонконге задержали уже 1187 человек, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные полиции. Протесты идут с июня, поводом стал закон об экстрадиции, который, как считают митингующие, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг. 4 сентября глава Гонконга Кэрри Лам объявила об отзыве закона из парламента.

Несмотря на отзыв закона, демонстранты не прекращают акции. «Синьхуа» уточняет, что в среду, 5 сентября, были задержаны еще четверо мужчин. Как говорил лидер движения Demosisto Джошуа Вонг, «люди не верят в искренность» гонконгских властей.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих».