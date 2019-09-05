Оформление ДТП выведут на смартфоны

Российские водители смогут оформлять ДТП по европротоколу через смартфон. С 1 ноября услуга заработает в четырех пилотных регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Об этом “Ъ FM” сообщили в Российском союзе автостраховщиков. Сейчас извещения о ДТП по европротоколу нужно заполнять в бумажном виде. Теперь же передать информацию об аварии можно будет при помощи специального мобильного приложения в сервисе «Госуслуги». Как будет работать система? И упростить ли она оформление ДТП? Об этом — Владимир Расулов.

Европротокол как возможность быстро оформить незначительные ДТП используется в России довольно давно. Автомобилисты с 2009 года вправе фиксировать происшествия с его помощью, если в аварию попали только два транспортных средства, а оба водителя вписаны в действующие полисы ОСАГО и согласны с обстоятельствами ДТП. Кроме того, хотя бы один из попавших в аварию может зафиксировать ее на фото- или видеокамеру.

Примерно два года назад в такую ситуацию попала москвичка Алла. Для девушки это было первое ДТП. Вызванные сотрудники госавтоинспекции ехали долго, и пришлось поймать на дороге первого проезжавшего мимо инспектора. Он-то и подсказал участникам аварии, как оформить европротокол. Но заполнить на месте бумажное извещение о ДТП оказалось не так-то просто. А вот возможность решить вопрос онлайн тогда была бы весьма кстати, рассказала москвичка Алла: «Виновником ДТП оказался довольно обходительный дядечка, но он, как и я, не знал, что делать и как оформлять ДТП. Там было очень много условий, чтобы потом страховая компания не придиралась, еще и была зима, холодно, ручки замерзали и не писали, все было очень долго.

Электронный способ действительно упростил бы жизнь».

Теперь, как ожидается, бумажные бланки останутся в прошлом. С 1 ноября в столичном регионе можно будет оформить европротокол через смартфон. Правда, воспользоваться такой опцией смогут не все. Для этого водителям придется зарегистрироваться на портале «Госуслуги», и как минимум один из участников ДТП должен установить приложение «Помощник ОСАГО». Там нужно будет указать место и время аварии, марку авто, перечень повреждений и приложить фотографии машин, потом необходимо нажать на кнопку «Подписать», и онлайн-черновик извещения о ДТП придет на смартфон второго участника. Остается согласовать электронные документы между собой, говорит замначальника управления методологии урегулирования убытков Российского союза автостраховщиков Андрей Маклецов: «Второй участник просматривает, если он согласен, то нажимает “Подписать”, если нет, отклоняет. Тогда первый водитель на своем телефоне вносит коррективы — это допускается сделать один раз — после чего снова нажимает кнопку, и второй водитель снова получает уже скорректированное извещение».

Водителям будет проще оформлять ДТП по европротоколу через смартфон, чем с помощью бумажных бланков, но и тут могут возникнуть проблемы, считает адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько: «Для того чтобы это работало, необходимо, чтобы у обоих участников ДТП был действующий полис ОСАГО, а это одна из основных проблем. Иногда выясняется, что виновник ДТП предъявил на месте происшествия недействительный полис или там была указана другая машина, но этого никто не заметил. Вторая большая проблема заключается в том, что, к сожалению, не везде у нас есть интернет и не везде можно будет воспользоваться таким способом оформления».

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Отправленное через смартфон извещение о ДТП должно будет сразу попасть в базу страховщиков. В Москве по европротоколу водители могут рассчитывать на компенсацию до 400 тыс. руб. Правда, чтобы получить эти деньги, придется снова браться за бумажные бланки, потому что заявления на выплату в электронном виде не принимаются.

С февраля следующего года российские автомобилисты через приложение в смартфоне смогут купить или продлить полис ОСАГО, а также проверить лицензию страховщика. Предполагается, что к 2021 году подобный софт появится во всех регионах России, а в 2022 с его помощью можно будет подать заявление о возмещении убытков и получить направление на ремонт автомобиля.