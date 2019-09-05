Правительство одобрило законопроект о выплате негосударственных пенсий в 55 и 60 лет

Правительство направило в Госдуму положительный отзыв на законопроект о сохранении клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) возможности получения пенсий в возрасте 55 лет женщинам и 60 лет мужчинам. Поправки в федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» планируется рассмотреть в осеннюю сессию нижней палаты, сообщает пресс-служба «Единой России».

Законопроект был внесен в Госдуму в мае. Как отмечал один из соавторов законопроекта и заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, поправки уравнивают клиентов негосударственных пенсионных фондов, заключивших договоры после 1 января текущего года, с теми, кто сделал это ранее.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении пенсионного возраста. Согласно новым правилам, пенсионный возраст увеличивается на пять лет: с 60 до 65 лет у мужчин и с 55 до 60 лет у женщин.

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