На переселение жителей Казани из аварийного жилья потратят 885 млн рублей

В Казани утвердили муниципальную адресную программу по переселению жителей из аварийного жилья на 2019-2025 годы. На ее реализацию потратят 885 млн руб. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.

Из общей суммы 690 млн руб. выделят из фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а оставшиеся 195 млн — из бюджета Татарстана. В 2019 году на переселение выделят 125,8 млн руб., в 2020-м — свыше 108 млн, в 2021-м — 108,8 млн, в 2022-м —208,4 млн, в 2023 — 205 млн, в 2024-м —128,5 млн руб.

Граждане, проживавшие по договору соцнайма, получат равнозначное жилье, а собственникам предоставят жилые помещения в счет размера возмещения за изымаемое жилье. Выкупная стоимость 1 кв.м аварийного жилья в Казани определяется в соответствии с ч.7 ст. 32 Жилищного кодекса России.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана утвердили новую адресную программу по переселению граждан из аварийного жилья. На ее реализацию планируют затратить почти 1 млрд руб.

"Ъ-Казань"