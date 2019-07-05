Аварийное жилье снесут по старым расценкам

Власти Татарстана намерены продолжить сложившуюся практику расселения аварийного жилья, когда собственникам предлагается мизерная компенсация. Как выяснил “Ъ”, в новой программе до 2025 года средняя выкупная цена в районах республики составит лишь 13,3 тыс. руб. за 1 кв. м. В то же время в Казани, где земля под аварийным жильем дорогая, собственникам будут предлагать новые квартиры, вероятнее всего на окраине города. Эксперты полагают, что такие условия программы вновь вызовут возмущения граждан.



Правительство Татарстана утвердило новую адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, рассчитанную на 2019–2025 годы. Постановление об этом подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Согласно документу, власти планируют расселить 86 многоквартирных домов, которые включают 637 помещений общей площадью 20,71 тыс. кв. м. Сейчас в этих квартирах проживают 1732 человека. Все эти дома были признаны аварийными до 2017 года. 51 из них расположен в Казани. Остальные находятся в Агрызском, Актанышском, Арском, Балтасинском, Елабужском, Кукморском, Мензелинском, Сабинском и Чистопольском районах.

Новая программа, как и прежняя 2013–2017 годов, будет финансироваться за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и бюджета Татарстана. При этом госкорпорация выделит на переселение 787,25 млн руб. Республика добавит 212,72 млн руб. Таким образом, общий бюджет программы составит почти 1 млрд руб.

Часть жилья будет выкупаться у собственников «в соответствии с оценочными экспертизами в муниципальных образованиях». При этом выкупная цена, сказано в программе, может изменяться по соглашению сторон либо по решению суда «при несогласии собственника с условиями программы».

Как подсчитал “Ъ”, средняя выкупная цена будет ненамного больше, чем в прежней программе, и составит 13 295 руб. за 1 кв. м. Стоимость будет варьироваться в зависимости от района. Например, в Агрызе на этапе 2022 года цена составит 10,5 тыс. руб. за квадрат, в Сабинском районе — в среднем 10,9 тыс. руб. Самое большое предложение будет в Чистополе и Зеленодольском районе (19 тыс. руб. за 1 кв. м), а также в Актаныше (17,6 тыс. руб.) и Елабуге (16 тыс. руб.). Всего на выкуп аварийного жилья в районах власти планируют потратить 41,64 млн руб. Это менее 5% бюджета программы. Выкупу подлежат 83 помещения общей площадью 3,13 тыс. кв. м.

В то же время в Казани власти будут заключать с собственниками договоры мены и предоставлять новое жилье взамен аварийного. Такое решение чиновники объясняют сложившейся судебной практикой, а также «высокой стоимостью выкупа аварийного жилья» в татарстанской столице. Таким образом, обмен должен привести к «экономии бюджетных средств», говорится в программе. В новые квартиры также переселят тех, кто живет в помещениях, принадлежащих муниципалитетам. Это касается как Казани, так и районов республики.

Жилье для обмена власти планируют приобретать у застройщиков по цене 41–46 тыс. руб. за 1 кв. м. (она будет расти ежегодно). На это будет истрачена большая часть средств программы — 958,3 млн руб. Всего таким образом будет расселено 554 квартиры общей площадью 17,58 тыс. кв. м. Площадь приобретаемого жилья чуть больше — 21,87 тыс. кв. м.

Напомним, что подобным образом расселяли жителей домов, признанных аварийными, до 2012 года. В Казани собственники получили новые квартиры. В районах власти предложили выкуп в размере 11 тыс. руб. за 1 кв. м. Новые квартиры жители могли получить только на условиях найма либо социальной ипотеки. Семьи из Зеленодольска и других городов Татарстана стали заявлять, что чиновники «отбирают» у них квартиры, которые они покупали по рыночной цене. При этом некоторые указывали, что до сих пор не погасили ипотеку за старую квартиру. В Казани также часть жителей (в том числе исторического Мергасовского дома) обратились в суды, не согласившись с тем, что новые квартиры им предлагают в отдаленном микрорайоне «Салават купере», хотя прежде они проживали в центре.

Ситуация в Татарстане привлекла внимание членов Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте России. Рабочая группа совета пришла к выводу, что Татарстан незаконно в одностороннем порядке изменил объем долевого финансирования прежней программы с 5,4 млрд руб. до 200 млн руб., из-за чего объем компенсаций собственникам резко сократился. Размер выкупной цены 11 тыс. руб. за 1 кв. м, считают правозащитники, «является чрезвычайно низким и во многих случаях не позволяет приобрести в собственность даже комнату». Также в СПЧ обратили внимание на то, что многие дома в Зеленодольске были признаны аварийными «без обследования и оценки пригодности к проживанию».

Власти Татарстана не согласились с претензиями СПЧ. «Та аналитика, которую провели представители СПЧ,— это их информация. Данная программа проходила различного уровня проверки, и по закону никаких нарушений у нас обнаружено не было»,— заявила вчера официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова. При этом она добавила, что новая программа будет реализовываться «в рамках национального проекта»: «Она будет реализована исходя из того, что заложено в национальном проекте».

Эксперты считают, что условия новой программы также вызовут недовольство граждан. «Предложенные цены абсолютно неадекватные. Рыночная стоимость жилья в Казани составляет от 65 тыс. за 1 кв. м, в пригородах — 55–60 тыс./кв. м»,— говорит директор агентства «НЛБ-недвижимость» Андрей Савельев. Он полагает, что новое жилье власти, как и прежде, будут покупать у Госжилфонда при президенте Татарстана в «Салават купере»: «Но это лишь номинально Казань, а фактически — Зеленодольск. Если продать там квартиру, то новое жилье в центре Казани купить невозможно». Господин Савельев согласен, что для жителей районов выкупная цена 10–19 тыс. руб. за 1 кв. м. также слишком низкая: «За эти деньги ничего купить нельзя».

Кирилл Антонов