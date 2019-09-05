Пропавший в Сирии российский правозащитник выступил с видеообращением

Руководитель организации «Альтернатива», которая занимается освобождением людей из рабства, Олег Мельников опубликовал видеообращение, в котором рассказал, что у него и его группы «не так уж плохо обстоят дела — все целы и живы». Напомним, что господин Мельников перестал выходить на связь 8 августа, во время командировки в Сирию.

По словам господина Мельникова, задачи, которые группа ставила перед собой, выполнены. «Мы сделали очень многое, чтобы пресечь торговлю людьми, использование рабского труда в этом регионе. Мы задержали достаточно большое количество людей, которые причастны к этому. Они понесли наказание»,— сказал он. В будущем он пообещал рассказать больше подробностей об этой командировке. «Скоро мы окажемся дома»,— добавил он.

Ранее коллега Олега Мельникова Максим Ваганов уже рассказывал агентству «Интерфакс», что активист жив, «но вынужден скрываться». Он также говорил, что местные банды, которые, как отмечало агентство, вероятно, действуют под эгидой «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), «объявили награду за жизнь Олега». Сам Олег Мельников подтвердил эту информацию, но не уточнил, кто именно за ним охотился. При этом свое местонахождение господин Мельников, судя по всему, опасается раскрывать до сих пор — на видео он выступает на фоне ничем не примечательных кустов.

Кирилл Кривошеев