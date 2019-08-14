Пропавший в Сирии российский активист жив

Представитель общественного движения «Альтернатива» Максим Ваганов рассказал «Интерфаксу», что руководитель организации Олег Мельников, который во время поездки в Сирию перестал выходить на связь, жив, но вынужден скрываться.

По его данным, местные банды, которые, как отмечает агентство, вероятно действуют под эгидой «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), «объявили награду за жизнь Олега». «В результате этого группе приходится скрываться в конспиративном месте»,— сказал господин Ваганов.

Он добавил, что задание группы уже выполнено. В беседе с РБК Максим Ваганов уточнил, что группа Олега Мельникова занималась поиском в Идлибе и эвакуацией двоих детей гражданки Казахстана.

О пропаже господина Мельникова и его коллег на прошлой неделе также сообщил господин Ваганов. По его словам, руководитель организации пропустил три сеанса связи. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что российская сторона выясняет обстоятельства исчезновения россиянина.

Движение «Альтернатива» является волонтерской правозащитной организацией. Она занимается освобождением людей из рабства.