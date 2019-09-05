РБК: правительство утвердило правила оформления ДТП с мобильного

Правительство утвердило правила электронных извещений о ДТП и требования к передающим их техническим средствам, сообщает РБК со ссылкой на документ. Передать информацию о ДТП в автоматизированную информационную систему ОСАГО можно будет либо при помощи оборудования ГЛОНАСС, либо при помощи интегрированного мобильного приложения.

ГЛОНАСС передает координаты места аварии, дату, время, а также направление и скорость движения при столкновении. В приложении же водители сами указывают координаты места фотосъемки последствий ДТП, дату и время аварии, типы транспортных средств, перечень поврежденныхи узлов и деталей, а также прикладывают фотографии машин.

В четырех пилотных регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — мобильное приложение «Помощник ОСАГО» заработает с 1 ноября. Первоначально предполагалось, что аварии будут оформляться при помощи телефона одного из участников ДТП. Позже было принято решение, что при оформлении должны использоваться смартфоны всех участников аварии.

С февраля через приложение можно будет купить или продлить полис ОСАГО, проверить коэффициент бонус-малус и лицензию страховщика.

Подробнее о приложении читайте в публикации “Ъ” «У правительства с авариями все будет супер».