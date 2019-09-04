Мантуров назвал информацию о его переходе в «Ростех» «бредом сумасшедшего»

Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал «бредом сумасшедшего» информацию о своем уходе с поста министра. Ранее Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на источники сообщил, что министр уже в сентябре уйдет со своей текущей должности на пост главы «Ростеха».

«Что мне комментировать, это бред сумасшедшего»,— сказал господин Мантуров журналистам после заседания Госсовета в рамках ВЭФ-2019 (цитата по «Интерфаксу»). Министр добавил, что ему никто не ставил такой задачи. «Я являюсь председателем наблюдательного совета "Ростеха"»,— сказал глава Минпромторга, отвечая на вопрос о возможности возглавить госкорпорацию.

Господин Мантуров возглавил Минпромторг в мае 2012 года. В ноябре того же года он стал председателем наблюдательного совета госкорпорации «Ростех».