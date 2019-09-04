Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25

Тела пилотов штурмовика Су-25УБ обнаружены на месте падения самолета в Ставропольском крае, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона. «Оба пилота погибли»,— сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что летчики успели катапультироваться. Источник ТАСС рассказал, что погибли начальник безопасности полетов и командир звена.

Представитель экстренных служб позже рассказал агентству, что были найдены черные ящики разбившегося самолета. «По предварительным данным, состояние бортового речевого самописца и прибора регистрации параметров полета удовлетворительное»,— сказал собеседник «РИА Новости».

Учебный штурмовик Су-25УБ потерпел крушение в Буденновском районе Ставропольского края днем во вторник, 3 сентября. Он упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

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По предварительной информации, пилоты выполняли плановый учебно-тренировочный полет и должны были отработать фигуры высшего пилотажа, в том числе так называемую петлю Нестерова.

Подробнее о ЧП читайте в публикации “Ъ” «Штурмовик не вернулся из полета».