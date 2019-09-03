Штурмовик не вернулся из полета

Во вторник во время выполнения учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел крушение штурмовик Су-25УБ ВКС РФ. По информации Минобороны, самолет упал на территории Новоселицкого района и полностью разрушился. Двое пилотов, по данным ведомства, успели катапультироваться, но сразу их обнаружить не удалось. На месте крушения самолета работают спасатели и следственно-оперативная группа.

Штурмовик Су-25УБ ВКС России, по информации Минобороны, вылетел днем 3 сентября с аэродрома в Буденновске, где базируется 368-й штурмовой авиационный полк. По предварительной информации, пилоты выполняли плановый учебно-тренировочный полет и должны были отработать фигуры высшего пилотажа, в том числе так называемую петлю Нестерова.

Однако в какой-то момент самолет ушел в пике и рухнул приблизительно в сорока километрах от Буденновска, недалеко от села Чернолесского в соседнем Новоселицком районе. Как самолет уходил в штопор, видели жители Чернолесского.

По информации Минобороны, жертв и разрушений на земле удалось избежать — полет проходил без боекомплекта.

Самолет упал на одно из полей рядом с селом. Сама машина от удара о землю взорвалась и, по предварительной информации, полностью разрушена. Как рассказали “Ъ” в администрации Новоселицкого района, самолет зарылся в землю на несколько метров. Судьба пилотов пока неизвестна. Их парашюты были обнаружены с воздуха на границе Новоселицкого и Советского районов. Туда, по информации администрации Советского района, уже выдвинулись экстренные службы.

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По факту крушения боевой машины военная прокуратура ЮВО начала проверку соблюдения правил полетов и подготовки к ним. О ее результатах будет известно позже. Как уточнили в ведомстве, до выяснения причин аварии все полеты СУ-25 скорее всего будут приостановлены.

Это уже не первый инцидент со штурмовиками в Буденновске. В феврале 2016 года, не долетев двух километров до аэродрома, упал СУ-25. Штурмовик разбился во время захода на посадку также после учебно-тренировочного полета. Летчик успел катапультироваться, но из-за малой высоты погиб от удара о землю.

Александра Ларинцева, Пятигорск