Военпреда взяли в рамках госзаказа

Начальник 161-го военного представительства Минобороны РФ капитан второго ранга Михаил Логвин подозревается в получении взяток от коммерческой компании, исполнявшей государственный оборонный заказ в Нижегородской области. О задержании офицера с поличным при получении 155 тыс. руб. в личном автомобиле сообщило региональное управление ФСБ РФ. По данным спецслужбы, офицер за деньги помогал коммерческим структурам получать контракты в рамках выполнения гособоронзаказа.

Взятка, при получении которой в июле офицер был задержан, была не единственной, сообщает региональное управление ФСБ. По данным спецслужбы, с декабря 2017 года по май 2019 года Михаил Логвин ежемесячно получал на банковскую карту деньги от гендиректора коммерческой компании, которая занималась поставками продукции по гособоронзаказу. Последнюю взятку господин Логвин решил получить наличными, и предприниматель передал ему 155 тыс. руб. Сразу после получения денег капитан второго ранга был задержан сотрудниками ФСБ.

Общая сумма взяток, полученных военнослужащим за 19 месяцев, по данным ФСБ, составила около 500 тыс. руб.

В отношении Михаила Логвина возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Его дело было передано в военно-следственный отдел по Нижегородскому гарнизону Главного военного следственного управления СКР. Как выяснил “Ъ”, после задержания Михаил Логвин был отпущен под подписку о невыезде. По информации собеседников “Ъ”, он отстранен от исполнения обязанностей.

Управление военных представительств Министерства обороны контролирует качество и приемку вооружения, военной и специальной техники, предназначенной для экспорта, авиационной техники гражданского назначения и космических систем и комплексов научного, социально-экономического и коммерческого назначения. Военные представительства контролируют качество и принимают военную продукцию на предприятиях, выполняющих государственный оборонный заказ. В частности, 161 военное представительство аккредитовано на предприятиях Нижнего Новгорода и Нижегородской области, которые выпускают корабли для военно-морского флота.

Как следует из материалов Нижегородского областного суда, в 2016 году бывший коллега Михаила Логвина обращался с жалобой в управление администрации президента России по вопросам противодействия коррупции. В жалобе он указал, что деятельность начальника 161-го военного представительства Минобороны РФ ведет к развалу организации. Также указывалось на нарушения антикоррупционного законодательства в финансово-экономической деятельности и в процедуре ознакомления личного состава с секретными и совершенно секретными документами.

В ответ Михаил Логвин подал иск в Сормовский районный суд Нижнего Новгорода к своему коллеге. Он просил признать распространенные сведения не соответствующим действительности и обязать ответчика опровергнуть их как порочащие честь, достоинство и деловую репутацию. Господин Логвин требовал, чтобы ответчик направил письменное опровержение во все необходимые инстанции Министерства обороны РФ. Кроме того, он потребовал от ответчика возместить ему моральный вред, расходы по оплате услуг представителя, а также по составлению нотариальной доверенности. Сормовский районный суд отказал господину Логвину. Это решение военнослужащий безрезультатно пытался оспорить в суде Нижегородской области.

Андрей Репин, Александра Викулова, Нижний Новгород