Квота солнечной генерации в поддержке возобновляемой энергетики увеличится

Как стало известно “Ъ”, 3 сентября состоялось совещание у вице-премьера Дмитрия Козака по возобновляемой энергетике (ВИЭ), на котором было решено несколько увеличить долю солнечной генерации в общем объеме поддержки развития ВИЭ. Если раньше предполагалось, что на солнечные электростанции (СЭС) будет направлено лишь 35% всех инвестиций, обеспеченных за счет повышенных выплат с оптового энергорынка, теперь доля СЭС составит 40%. 60% уйдет на поддержку ветроэнергетики. Общий объем поддержки после 2024 года по-прежнему будет ограничен 400 млрд руб., доля мини-ГЭС, вопреки просьбам инвесторов в этот вид генерации, не изменится (30 млрд руб.).

О повышении доли СЭС в общем объеме поддержки ВИЭ просил крупнейший российский инвестор в солнечную энергетику группа компаний «Хевел» (СП «Реновы» Виктора Вексельберга и «Реам Менеджмент» Михаила Сиволдаева).

«Учитывая 60-процентную долю солнечной генерации в общем объеме вводов возобновляемой генерации в мире, для развития солнечной и ветроэнергетики в России должны быть созданы как минимум равные условия финансовой поддержки,— говорит директор Ассоциации предприятий солнечной энергетики Антон Усачев.— Без адекватных мер наращивание экспорта высокотехнологичного оборудования станет невозможным».

Подробнее о спорах насчет субсидий — в публикации “Ъ” «Солнце гасит ветер».

Татьяна Дятел, Владивосток