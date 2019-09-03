Сбербанк доверит искусственному интеллекту 100% решений о выдаче кредитов населению

Все решения о выдаче кредитов в Сбербанке к концу 2020 года будет принимать искусственный интеллект (ИИ), заявил в интервью «РИА Новости» зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. По его словам, технологии ИИ внедрены во все подразделения Сбербанка.

«Сейчас у нас уже выдается на основании решений, принимаемых искусственным интеллектом, 100% кредитных карт, более 90% потребкредитов и свыше 50% ипотечных кредитов, поскольку это более сложный продукт. Но заявленный тренд, что модели будут принимать около 100% кредитных решений,— верный. Думаю, это произойдет к концу 2020 года»,— сказал господин Ведяхин.

В ноябре 2018 года глава банка Герман Греф заявил, что внедрение искусственного интеллекта привело к сокращению сотрудников, занимавшихся простыми решениями. «Допустим, на среднем уровне мы сократили примерно 70% менеджеров. Больше всего страдает от этого среднее звено»,— сказал господин Греф.

Напомним, Сбербанк отвечает в России за разработку стратегии по развитию искусственного интеллекта. На федеральный проект по этому направлению за шесть лет потребуется 90 млрд руб.

О том, что рассказывал первый зампред Сбербанка по поводу искусственного интеллекта в июне, читайте в интервью «Ъ FM».