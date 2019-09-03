Производитель «Коровки из Кореновки» увеличил прибыль на 230 млн рублей

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ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» показал выручку за 2018 год в размере 16,99 млрд руб. Это на 2,21 млрд руб. больше, чем в 2017 году (14,78 млрд руб.). Чистая прибыль компании в прошлом году, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», составила 1,1 млрд руб., что на 231,2 млн руб. больше, чем годом ранее (872,2 млн руб.). В то зже время увеличилась кредиторская задолженность общества с 1,93 млрд руб. в 2017 году до 2,12 млрд руб. в 2018-м.

Кореновский молочно-консервный комбинат – одно из старейших предприятий перерабатывающей промышленности Краснодарского края. Его «визитной карточкой» является сгущенное молоко и мороженое под торговой маркой «Коровка из Кореновки». Владельцем комбината с 2000 года стало московское ЗАО «Ренна-Холдинг».

Как ранее сообщал “Ъ”, на минувшей неделе в рамках авиасалона МАКС-2019 в Жуковском мороженое «Коровка из Кореновки» отведали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, отметив его вкусовые качества. Два года назад на этом же авиасалоне Владимир Путин отведал «Коровку» с Денисом Мантуровым и Дмитриев Рогозиным.

Дмитрий Михеенко