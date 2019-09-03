Новосибирский губернатор не исключил подачи нового иска к «мусорному» концессионеру

Власти Новосибирской области могут вновь подать иск в суд о внесении изменений в условия «мусорной» концессии, заключенной с компанией «Экология-Новосибирск» из группы «Вис». Об этом заявил губернатор Андрей Травников на пресс-конференции во вторник.

Господин Травников сказал, что «не допустит предъявления санкций» к областному бюджету, предусмотренных в случае расторжения «мусорной» концессии. Ранее в региональном минюсте предупреждали, что расторжении концессии в одностороннем порядке повлечет выплату из бюджета неустойки и упущенной выгоды за три года, но не более 300 млн руб.

«В ходе внесения изменений в концессионное соглашение мы увидели, что перспектива судебного решения не самая хорошая — можно просто проиграть. Поэтому было принято решение отозвать иск и подготовиться к новым шагам. Вполне возможно, к новому обращению в суд»,— сказал Андрей Травников. Тем не менее, губернатор заверил, что концессионное соглашение не будет реализовано на прежних условиях: «Оно будет реализовано с учетом предложений рабочей группы, выработанных в прошлом году».

Напомним, в марте 2019 года правительство Новосибирской области подало исковое заявление о внесении изменений в условия концессионного соглашения. На заседании суда в мае истец и ответчик заявляли, что ведут переговоры о заключении мирового соглашения. К лету власти отозвали иск, объяснив это позицией регионального управления ФАС.

Само соглашение заключено между властями и «Экологией-Новосибирск» в 2016 году. Концессионер взял на себя обязательства построить в регионе два крупных мусоросортировочных комплекса с полигонами за 6,5 млрд руб. Условия концессии вызвали резкую критику со стороны депутатов и общественников. Губернатор Андрей Травников говорил, что условия концессии «являются неприемлемыми» для региона.

Подробнее об исковом заявлении читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Мусор донесло до суда»

Оксана Павлова, Илья Галагуз