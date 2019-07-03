Новосибирские власти отозвали иск к мусорному концессионеру

Арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по иску министерства жилищно-коммунального хозяйства региона к компании «Экология-Новосибирск», входящей в группу «Вис». Как говорится в картотеке суда, производство по делу прекращено в связи с отзывом иска.

Новосибирские власти требовали в судебном порядки внести изменения в концессионное соглашение, заключенное с компанией три года назад по строительству двух мусороперерабатывающих комплексов с полигонами за 6,5 млрд руб. Как писал “Ъ”, на заседании суда в мае этого года истец и ответчик заявляли, что ведут переговоры о заключении мирового соглашения. Стороны отмечали, что по ряду пунктов концессионного соглашения у них нет разногласий, по другим — «ведутся переговоры с привлечением общественности». Судья Анна Цыбина тогда предложила сторонам урегулировать вопросы, не относящиеся к существенным условиям договора и не вызывающие споров, во внесудебном порядке.

Напомним, правительство Новосибирской области подало иск о внесении изменений в условия концессионного соглашения в марте 2019 года. Само соглашение заключено между властями и «Экологией-Новосибирск» в 2016 году. Концессионер взял на себя обязательства построить в регионе два крупных мусоросортировочных комплекса с полигонами за 6,5 млрд руб. Условия концессии вызвали резкую критику со стороны депутатов и общественников. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что условия концессии «являются неприемлемыми» для региона.

Подробнее об иске — в материале “Ъ-Сибирь” «Мусор донесло до суда»

Илья Галагуз