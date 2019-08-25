Эксперты нашли монтаж в записи, на которой чиновница называет жителей Тулуна «быдлом»

Эксперты обнаружили признаки монтажа в аудиозаписи с голосом, похожим на голос руководителя пресс-службы правительства Иркутской области Ирины Алашкевич, заявил на пресс-конференции губернатор Сергей Левченко. Напомним, 15 августа на Youtube появилась аудиозапись, на котором жителей пострадавшего от наводнения города Тулуна, пришедших на встречу с президентом Владимиром Путиным, называют «бичевней» и «быдлом».Запись получила общественный резонанс.

Губернатор распорядился провести служебное расследование. «Мы получили предварительные результаты в пятницу. Из них следует, что запись смонтирована»,— заявил господин Левченко. Он добавил, что заказал дополнительные исследования. «Для большей объективности я попросил провести еще одну или две экспертизы. На это уйдет еще не меньше недели»,— сказал господин Левченко. Ирина Алашкевич на время проведения служебного расследования ушла в отпуск.

Екатерина Еременко, Иркутск