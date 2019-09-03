Пять человек погибли на Багамах из-за урагана Дориан

Не менее пяти человек погибли на Багамских островах из-за урагана Дориан, пишет The New York Times со ссылкой на премьер-министра островов Хьюберта Минниса. По его словам, количество жертв может увеличиться, поскольку перебои с электроэнергией и разрушения затрудняют поиски погибших и пострадавших.

По предварительным оценкам властей, существенный ущерб понесли острова Большой Багама и Абако, где получили сильные повреждения или были полностью разрушены до 13 тыс. домов.

Национальный центр США по слежению за ураганами изменил категорию тропического урагана Дориан с пятой («Катастрофический ущерб») на четвертую («Огромный ущерб») по шкале Саффира—Симпсона. Ожидается, что он задержится в течение следующих суток.

В штате Виргиния объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщил он губернатор штата Ральф Нортэм в Twitter. Ураган Дориан грозит затопление прибрежных районов, разрушительным ветром и длительными перебоями в подаче электроэнергии.

По подсчетам швейцарского финансового холдинга UBS Group, убытки страховых компаний, связанные с ураганом Дорианом, составят от $5 млрд до $40 млрд. По наиболее вероятному базовому сценарию, ураган, который может стать сильнейшим на побережье Флориды с 1992 года, будет стоить страховщикам $25 млрд.

Тропический шторм Дориан сформировался у тихоокеанского острова Барбадос 26 августа, спустя три дня усилившись до урагана. 1 сентября Дориан достиг Багамских островов.

Подробнее об урагане читайте в материале “Ъ” «Дориан посоревнуется с Эндрю».