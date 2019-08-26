Производство бензина на «Танеко» увеличат до 1,8 млн тонн в год

«Танеко», входящее в группу компаний «Татнефть», намерено в ближайшие годы увеличить производство автобензина до 1,8 млн тонн в год , сообщила пресс-служба ПАО «Татнефть» с сегодняшнего заседания совета директоров компании. Ранее заявлялось о планах «Танеко» в 2020 году увеличить мощности для выпуска автомобильных бензинов более чем на треть, до 1,5 млн тонн.

Кроме того, «Танеко» намерено нарастить производство дизельного топлива к 2026 году до 7,5 млн тонн в год.

К 2025 году через автозаправки и нефтебазы «Татнефти» планирует продавать свыше 4 млн тонн топлива. Рост реализации предполагается в том числе за счет АЗС, работающих под брендом «Татнефти» по франшизе.

В ближайшие годы планируется увеличение объема переработки нефти на комплексе «Танэко» до 15,3 млн тонн с глубиной переработки 99 процентов и отбором светлых 84 процента.

Напомним, что на прошлой неделе «Татнефть» ввела на «Танеко» вторую установку по переработке нефти на 6 млн тонн

"Ъ-Казань"