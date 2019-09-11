«Корпоративная социальная ответственность в сфере букмекерской деятельности имеет свою специфику» Первый вице-президент «Лиги ставок» и учредитель фонда «Созвездие добра» Ольга Журавская о социальных проектах букмекеров

Интерес к спорту — один из главных стимулов для развития индустрии ставок, поэтому компании выделяют все большие средства для финансирования различных лиг и федераций. Однако основная часть отчислений букмекеров сейчас приходится на самые зрелищные виды спорта, а менее популярные направления получают меньшие вложения. «Лига ставок» решила поменять эту тенденцию и поддерживать не только футболистов, но и, например, шахматистов или биатлонистов. Первый вице-президент компании Ольга Журавская рассказала о благотворительных проектах «Лиги ставок» и о том, почему букмекеры долгое время вообще не могли финансировать спортивные федерации.

— Как давно и почему «Лига ставок» занимается благотворительными проектами в области спорта?

— Букмекерский бизнес — это прежде всего история про спорт во всех его аспектах. Этот бизнес существует и развивается благодаря спорту. Букмекерская отрасль прошла большой путь и пережила множество трансформаций, прежде чем заслуженно занять свое место в спортивном сообществе: это сегодня мы имеем возможность официально поддерживать спортивные мероприятия, спортсменов, финансировать крупные национальные проекты в области спорта, инвестировать средства в федерации и лиги. Раньше это было запрещено на законодательном уровне, несмотря на то что российский спорт всегда нуждался в дополнительных внебюджетных дотациях. Во всем мире именно организаторы пари всегда были крупнейшими рекламодателями спорта, а вот российские букмекеры до 2017 года испытывали серьезные ограничения.

Ольга Георгиевна Журавская, первый вице-президент «Лиги ставок» и учредитель фонда «Созвездие добра» Личное дело Читать далее

Еще на этапе создания «Лиги ставок» 11 лет назад было очевидно, что поддержка в сфере физической культуры, детско-юношеского, массового спорта должна занять значительное место в деятельности компании. Тогда мы еще не оперировали такими понятиями, как «корпоративно-социальная ответственность», «деловой потенциал» и «репутационный менеджмент». Было простое желание осуществлять посильные инвестиции в спорт, помогать конкретным спортсменам, спортивным школам и организациям. Это логично: если спорт является единственным источником прибыли для организаторов пари, то и букмекеры должны помогать спорту развиваться. Win-win — выражаясь современным языком.

На практике это выглядело следующим образом. Кто-то обращался за финансовой помощью к нам, кого-то находили мы. Материальная помощь сводилась к тому, чтобы закупить оборудование для тренировок, форму спортсменам, организовать участие в соревнованиях или отремонтировать спортзал. Эти действия часто были точечными, спонтанными, потому что не было никакой благотворительной стратегии. Никто не думал о выгоде — для компании это были социальные инвестиции. Инвестиции в будущее российского спорта — как бы пафосно это ни звучало.

Со временем у нас появился постоянный состав партнерских организаций и подопечных. Одни из первых — шахматист Илья Маковеев, чемпион мира, Европы и России разных лет среди школьников, и Лиза Соложенкина, женский международный мастер, член юношеской сборной России по шахматам. В какой-то момент начали активно работать вместе с депутатом Госдумы Николаем Валуевым и его благотворительным фондом по развитию детско-юношеского бокса. Вместе с Федерацией дзюдо дважды организовывали Международный турнир среди полиции и армии.

Были и другие «большие» инициативы. Например, именно «Лига ставок» первой в России поддержала самый масштабный в мире по количеству участников шахматный фестиваль Moscow Open, обеспечив призовой фонд турнира. Мы до сих пор поддерживаем это мероприятие с большим удовольствием.

Был период активного сотрудничества с продюсерским центром «Динамо». Вместе мы провели ряд мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни среди молодежи.

Наступил момент, когда пришло четкое понимание, что все социальные активности компании требуют систематизации, развития, правильного целеполагания. Эта идея витала в воздухе на протяжении нескольких лет, но окончательно оформилась только в 2017 году, когда не стало Олега Журавского, основателя «Лиги ставок». Благотворительный фонд «Созвездие добра», который появился как самостоятельная структура спустя всего месяц, стал, конечно же, носить его имя.

— Как развивается направление социальной ответственности в компании?

— Занимаясь социальной деятельностью, компании преследуют разные цели. Кто-то заботится об улучшении корпоративного имиджа, другим важно повышение уровня социального доверия к бизнесу, третьи стремятся к репутационному преимуществу над конкурентами или экономическим результатам. В развитых странах эффективная корпоративно-социальная деятельность часто оказывает положительное влияние на акционерную стоимость бизнес-структуры. Да и для целевой аудитории потребителей социальная позиция компании может иметь решающее значение.

Корпоративная социальная ответственность в сфере букмекерской деятельности имеет свою специфику. Этот бизнес всегда был подвержен негативным стереотипам, несмотря на то что ставки на спорт не имеют ничего общего с классическими азартными играми в казино. Именно поэтому, на мой взгляд, главная задача всех социально активных букмекеров — это улучшение имиджа отрасли, формирование идеологической платформы, направленной на популяризацию и развитие национального спорта.

Наши приоритеты в сфере социальной ответственности — это демонстрация образа спортивно ориентированной компании, реализация целевых программ в области спорта и образования и адресная помощь.

Сегодня у фонда «Созвездие добра» две активно развивающиеся программы: спортивная программа «ЗаПУСК» и образовательная программа РОСТ. Они направлены на материальную и ресурсную помощь детям, находящимся в сложной жизненной ситуации. В основном это дети из неблагоприятной среды: воспитанники детских домов, социально-реабилитационных учреждений.

Цель программ — оказать всестороннюю помощь и поддержку для личностного развития и самореализации. Надеемся с помощью программы «ЗаПУСК» улучшить ситуацию в области детско-юношеского спорта России. Большое направление работы связано с адресной поддержкой талантливых детей в области спорта.

— Какие у вас планы по сотрудничеству со спортивными организациями и деятелями?

— У Фонда сильный состав попечителей. Каждый из них — выдающийся специалист в своей области. Все обладают уникальной личной экспертизой — в спорте, бизнесе, образовании, благотворительности — и способностью оказывать практическое влияние на ситуацию в своей сфере: Юрий Красовский, президент БК «Лига ставок», Сергей Прядкин, президент РПЛ, Андрей Филатов, президент Российской шахматной федерации и вице-президент ФИДЕ, Наталья Починок, доктор экономических наук, ректор РГСУ, Виктор Косс, кандидат медицинских наук, народный артист Николай Басков, президент национальной палаты моды Александр Шумский.

Конечно, главная задача — это максимально использовать общий потенциал, лучший опыт и практические наработки, в том числе методологические. В этом смысле нам есть чему поучиться у наших попечителей и партнеров. Например, Наталья Починок вот уже несколько лет успешно занимается проектом по внедрению шахмат в школы как обязательного образовательного модуля. Это, по сути, настоящий переворот в сфере школьного образования наших детей.

Николай Валуев, наш большой друг, много лет занимается созданием детских школ бокса по всей России.

Евгений Ловчев, легендарный советский футболист, успешно развивает футбольные школы «Спартак» для детей в Москве, Челябинске и Новосибирске. Большое им спасибо, что они также находят время для участия в деятельности фонда «Созвездие добра».

— Как формируется география работы фонда?

— Прежде всего мы отталкиваемся от конкретных потребностей конкретных людей и организаций. По понятным причинам мы начали с Московской области и ближайших территорий. Первый год работы фонда был скорее пилотным, я бы сказала — познавательно-экспериментальным. Ощущался дефицит практического опыта, часто мы шли наощупь, двигаясь классическим методом проб и ошибок.

Первый вывод, который мы сделали, пробуя выходить в регионы,— это то, что для эффективного взаимодействия нужна организованная поддержка на местах. Важно глубоко понимать потребности конкретного города, учитывать местную специфику, в идеале — иметь рабочие контакты в городской администрации. По-прежнему связи решают все, особенно на местном уровне. И даже самые благие инициативы зачастую требуют одобрения глав администраций. На сегодняшний день мы нашли самое правильное решение: к этой работе мы привлекаем региональных управляющих «Лиги ставок» в 120 городах России. Они занимаются поиском подопечных учреждений в своем регионе, проводят первичные переговоры, выступают с дальнейшими рекомендациями.

Таким образом, с одной стороны, нам удается масштабировать свою деятельность, с другой — развивать общероссийское волонтерское движение. Задача амбициозная, но мы справляемся!

Также мы находимся в постоянном диалоге с национальными федерациями и лигами, очень проактивны в этой работе: рассылаем письма с предложениями, спрашиваем, консультируемся. Пытаемся с их помощью найти тех спортсменов, которые действительно нуждаются в помощи.

На текущий момент мы уже работаем в Московской, Белгородской, Тверской, Ленинградской, Свердловской, Волгоградской, Сахалинской областях и Краснодарском крае. В планах на конец года — Курская область, Ханты-Мансийск, Сургут и Нижнекамск.

— Какие значимые результаты у фонда уже были?

— Строительство спортивных площадок в реабилитационных центрах для несовершеннолетних — один из самых успешных кейсов и визитная карточка фонда. Мы уже построили такие площадки в Ржеве, Санкт-Петербурге и Нижнем Тагиле. На ход строительства очень сильно влияют сезонность и погодные условия, поэтому приходится делать большие перерывы.

Но в первую очередь результаты фонда — это результаты наших подопечных, их успехи и достижения.

Мише Осипову, нашему самому юному стипендиату, в этом году присвоен третий взрослый разряд по шахматам. Ему всего шесть лет. Лиза Соложенкина, также шахматистка, играет во взрослой категории в свои 15 лет. Выполнила норму женского гроссмейстера на турнире Master Open в Воронеже в августе 2018 года. Заняла там первое место. Илья Маковеев занял второе место на первенстве Европы по шахматам и стал лучшим среди юниоров на всероссийском фестивале «Малая Земля». Ну и, наконец, занял четвертое место в блице на первенстве мира!

Биатлонистка Снежана Протасова — многократный чемпион Сахалинской области по биатлону, член сборной команды Сахалинской области по биатлону, многократный победитель региональных соревнований по биатлону. Имеет первый спортивный разряд. Заняла третье место в спринте и второе в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка Анны Богалий (всероссийский турнир). Екатерина Мамакина заняла первое место на Фестивале среди юношей и девушек по летнему биатлону. Екатерина Демина — многократный победитель региональных и всероссийских соревнований по биатлону.

Варя Разина взяла серебро на первенстве Московской области по дзюдо, стала лучшей на первенстве Одинцовского района и межрегиональном турнире АНО «Успех» в Москве. Алексей Кузин — многократный победитель региональных и всероссийских соревнований, член сборной команды Свердловской области по боксу.

— Считаете ли вы проблемой недостаточное финансирование непопулярных видов спорта?

— Безусловно. Поэтому наша деятельность направлена на развитие различных видов детско-юношеского спорта: от шахмат до дзюдо.

Интервью взяла Елизавета Макарова