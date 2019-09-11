Ольга Георгиевна Журавская

Родилась в Москве в 1981 году, с отличием окончила Институт востоковедения Российской академии наук. До работы в букмекерской компании «Лига ставок» была директором по маркетингу телекоммуникационной компании МТС и группы компаний Аркадия Новикова, также работала PR-директором торгового дома ЦУМ.

В «Лиге ставок» стала первым вице-президентом и курирует направление корпоративной социальной ответственности. В 2017 году учредила благотворительный фонда «Созвездие добра» имени Олега Журавского.