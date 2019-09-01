Ураган Дориан достиг Багамских островов

Тропический ураган Дориан достиг побережья Багамских островов, сообщили в Национальной метеорологической службе США. Урагану присвоена высшая — пятая — категория. Во Флориде, Джорджии и Северной Каролине уже введен режим ЧС. По оценкам метеорологов, Дориан может стать самым сильным ураганом за почти 30 лет.

«Максимальная скорость ветра возросла до 298 км в час с отдельными порывами, превышающими 354 км в час»,— говорится в сообщении. Ураган уже обрушился на Абако — второй по величине остров Багамского архипелага.

Власти штатов, которым может угрожать стихия, призвали жителей готовиться к приходу урагана — создавать запасы воды, консервов и предметов первой необходимости. Во Флориде на борьбу со стихией мобилизовано 2,5 тыс. членов Национальной гвардии. По оценкам метеорологов, Дориан может оказать на этот штат более разрушительное воздействие, чем предполагалось раньше.

Подробнее о надвигающейся на США стихии читайте в материале “Ъ” «Дориан посоревнуется с Эндрю».