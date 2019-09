Ураган Дориан достиг Багамских островов

Тропический ураган Дориан достиг побережья Багамских островов, сообщили в Национальной метеорологической службе США. Урагану присвоена высшая — пятая — категория. Во Флориде, Джорджии и Северной Каролине уже введен режим ЧС. По оценкам метеорологов, Дориан может стать самым сильным ураганом за почти 30 лет.

«Максимальная скорость ветра возросла до 298 км в час с отдельными порывами, превышающими 354 км в час»,— говорится в сообщении. Ураган уже обрушился на Абако — второй по величине остров Багамского архипелага.

More devastating footage from the Abacos islands, #Bahamas this afternoon lots of areas affected by the #StormSurge and plenty of wind damage! #Dorian2019 #Dorian #hurricanedorian report @Brendeaaa pic.twitter.com/hgz56ZILsM