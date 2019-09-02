Главные новости к утру 2 сентября

В Южной Каролине и Джорджии объявлена эвакуация из-за урагана Дориан, приближающегося к американскому побережью. Ураган уже достиг Багамских островов. Урагану присвоена высшая категория. В четырех прибрежных штатах введен режим ЧС. Подробнее о стихии

С июля 2018 года увеличение пошлин со стороны Китая и США стоили индустрии бытовой электроники $10 млрд. Как минимум $1 млрд от всей суммы, потерянной за год, пришлись на связанную с 5G-сетями продукцию. О торговых войнах Пекина и Вашингтона

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин полагает, что в случае, если цена на нефть упадет до $40 за баррель, российская экономика не будет испытывать серьезных трудностей. По его словам, при цене нефти в $40 за баррель инвестировать в новые проекты станет сложнее, но даже при такой цене Россия не будет испытывать серьезного давления на финансовый рынок.

6 сентября президент России Владимир Путин посетит космодром Восточный для обсуждения накопившихся проблем его строительства, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Российский теннисист и пятая ракетка мира Даниил Медведев обыграл немца Доминика Кепфера и впервые вышел в четвертьфинал турнира Большого Шлема US Open. О победах россиянина

Авария на полигоне под Северодвинском связана с разработкой новых образцов техники, сказал в интервью газете «Ведомости» вице-премьер Юрий Борисов. Также он заявил, что облучение врачей, лечивших пострадавших при взрыве, полностью исключено. Подробнее о трагедии