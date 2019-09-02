Путин посетит Восточный для обсуждения проблем его строительства

6 сентября президент России Владимир Путин посетит космодром Восточный для обсуждения накопившихся проблем его строительства, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Стройка космодрома началась в 2012 году, она сопровождалась крупными коррупционными скандалами.

По словам источников издания, проблемы строительства космодрома будут также рассмотрены на установочном совещании главы правительства Дмитрия Медведева с членами кабинета министров 2 сентября. Пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов информацию о назначенном совещании не прокомментировал.

Напомним, строительство космодрома Восточный в Амурской области началось в 2012 году, работы шли четыре года и стоили 92 млрд руб. Срок сдачи объекта несколько раз переносился. В июне 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев выступил с критикой работы госкорпорации «Роскосмос», обвинив ее в неэффективном освоении средств и срыве госконтрактов. В июле компания Crocus Group Араса Агаларова как кандидат на строительство второй очереди отказалась от участия в проекте.

О хищениях на космодроме Восточный — в публикации “Ъ” «Строители космодрома Восточный слишком мягко сели».

Кого из подрядчиков может заинтересовать объект, читайте в материале “Ъ FM” «Космодром Восточный остался без девелопера».