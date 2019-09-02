В Южной Каролине объявлена эвакуация из-за урагана Дориан

В связи с надвигающимся ураганом Дориан на всем побережье штата Южная Каролина объявлена эвакуация. Несколькими часами ранее в штате был введен ЧС. Урагану уже присвоена пятая — высшая — категория.

«Мы не можем сделать всех счастливыми. Но мы верим, что сможем сохранить жизнь каждому»,— сказал губернатор Южной Каролины Генри Макмастер, объявив о начале необходимой эвакуации. По данным агентства Associated Press эвакуация коснется 830 тыс. человек.

Кроме Южной Каролины, режим ЧС введен на территории еще трех штатов — Джорджии, Флориды, Северной Каролины. По оценкам метеорологов, Дориан может стать самым сильным ураганом за почти 30 лет. Ураган уже достиг Багамских островов.

Власти штатов, которым может угрожать стихия, призвали жителей готовиться к приходу урагана — создавать запасы воды, консервов и предметов первой необходимости. Во Флориде на борьбу со стихией мобилизовано 2,5 тыс. членов Национальной гвардии. По оценкам метеорологов, Дориан может оказать на этот штат более разрушительное воздействие, чем предполагалось раньше.

Подробнее о надвигающейся на США стихии читайте в материале “Ъ” «Дориан посоревнуется с Эндрю».