Россиянин Медведев вышел в четвертьфинал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немца Доминика Кепфера — 3:6 6:3, 6:2, 7:6 (7:2)— и впервые вышел в четвертьфинал турнира Большого Шлема US Open.

В предыдущем круге US Open Медведев, который является пятой ракеткой мира, был оштрафован на $9 тыс. за неспортивное поведение во время матча: он вырвал полотенце у подающего мячи ребенка и показал средний палец зрителям, которые болели за его соперника.

В четвертьфинале Медведев сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия)— Стэн Вавринка (Швейцария).

US Open продлится до 8 сентября. Призовой фонд турнира составляет $57,2 млн.

О том, как россиянин вошел в топ-5 мирового рейтинга, читайте в материале “Ъ” «От Даниила Медведева не отвернулась подача».