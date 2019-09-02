Орешкин: российская экономика не будет испытывать сильного давления даже при $40 за баррель

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин полагает, что в случае, если цена на нефть упадет до $40 за баррель, российская экономика не будет испытывать серьезных трудностей. По состоянию на 2 сентября цена за баррель нефти марки Brent составляет $58,96.

«Мы с саудитами поменялись местами на нефтяном рынке: им нужно $70 за баррель, а нас устроят и $40. Хотя, конечно, лучше $60 — это оптимальная цена»,— сказал министр в интервью ТАСС. По его словам, при цене нефти в $40 за баррель инвестировать в новые проекты станет сложнее, но даже при такой цене Россия не будет испытывать серьезного давления на финансовый рынок и внутреннюю экономику с точки зрения бюджета и платежного баланса.

Согласно расчетам Минэкономразвития, приведенным господином Орешкиным, если в 2014 году для поддержания бюджета и платежного баланса России нужна была нефть по $115 за баррель, то сейчас эта сумма снизилась до $45.

Несколькими месяцами ранее Всемирный банк среди ключевых рисков для российской экономики назвал падение цен на нефть и снизил прогноз по росту экономики в России в 2019 году до 1,2%. Минэкономразвития ожидает, что темпы роста ВВП в 2020 году вырастут до 1,7% с 1,3% в 2019 году.

Что будет с рублем, долларом и нефтью — в экономическом прогнозе “Ъ”.