Чиновники разбавляют воду

Планы по созданию государственно-частного партнерства (ГЧП), которое должно консолидировать всю добычу и разлив воды «Ессентуки», оказались под угрозой. Проект планируется реализовать на базе активов «Аква инвеста» Владимира Евтушенкова и Михаила Якобашвили и государственной КМКР, которые владеют правами на 82% и 18% недр «Ессентуков» соответственно. Но в Минкавказе подняли вопрос рисков утраты госконтроля над ресурсами. Отказ от проекта может привести к росту контрафакта на рынке минеральной воды, опасаются в отрасли.

Глава Минкавказа Сергей Чеботарев предлагает вывести государственное АО КМКР из состава учредителей производителя минеральной воды ООО «Холдинг Аква» и прекратить консолидацию активов с другим совладельцем компании — ООО «Аква инвест». Об этом он сообщил главе Минэкономики Максиму Орешкину (копия письма есть у “Ъ”).

«Холдинг Аква» добывает и разливает минеральную воду под брендами «Ессентуки» №4 и №17, «Нарзан», «Нагутская» и «Славяновская» в Ставропольском крае. КМКР владеет 25% компании, 74% — у ООО «Аква инвест», еще 1% принадлежит Егору Логинову. В «Аква инвесте» 33% управляет АФК «Система» Владимира Евтушенкова через ООО «Система телеком активы». Такая же доля у Михаила Якобашвили, сына экс-владельца «Вимм-Билль-Данна» Давида Якобашвили. Еще 5% «Аква инвеста» владеет ООО «Людани» Никиты Шашкина, которого называют зятем экс-полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Хлопонина. Остальные 28% принадлежат АО «Гисар», чьим владельцем в ЕГРЮЛ указан Валерий Ковалев.

Как указывает Сергей Чеботарев, на рынке добычи минеральной воды «Ессентуки» №4 и №17 осталось два основных пользователя — «Аква инвест» и КМКР. «Аква инвесту» принадлежат активы пользователей Ессентукского месторождения ООО «Холод-розлив» и ООО «КМВ-вода».

КМКР разрабатывает Центральный и Средне-Ессентукский участки. Объединение активов компаний попадет под действие антимонопольного законодательства, уверен господин Чеботарев. При этом, продолжает он, КМКР получит в совместном предприятии (СП) только 25%, что не позволит обеспечить контроль со стороны государства и участвовать в распределении прибыли.

О том, что консолидация активов КМКР и «Аква инвеста» может привести к нарушению законодательства о защите конкуренции и потере контроля государства за производством минеральной воды в регионе, сообщил и генпрокурор Юрий Чайка премьеру Дмитрию Медведеву (у “Ъ” есть копия письма).

Сергей Чеботарев в качестве альтернативы предлагает сделать КМКР главным пользователем недр минеральных вод региона и создать на базе компании собственный разлив.

В Минкавказе и Минэкономики не ответили на вопросы “Ъ”. Но, как следует из письма заместителя главы Минэкономики Оксаны Тарасенко первому вице-премьеру, главе Минфина Антону Силуанову (копия есть у “Ъ”), в Минэкономики выступают за увеличение доли РФ в СП на базе «Холдинга Аква» как минимум до 51%. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) подтвердили, что сделки, планируемые КМКР или «Холдингом Аква», должны быть в предварительном порядке согласованы с ведомством, но без ходатайств от компаний там не могут дать заключение о влиянии на конкуренцию.

Гендиректор «Холдинга Аква» Сергей Лобанов подчеркивает, что передача месторождений в частную собственность не обсуждается — меняется лишь держатель лицензии. По его словам, «Аква инвест» готова передать в СП 82% коммерческого дебита вод «Ессентуки» и три завода, а КМКР — только добывающую инфраструктуру в отношении оставшихся 18% «Ессентуков» и некоторых других вод. При этом, подчеркивает он, 25% даст КМКР право вето на принятие стратегически важных решений. В «Системе» уверены, что модель ГЧП в данном проекте выгодна всем участникам. КМКР не принимает решений о консолидации своих активов, вопрос находится на обсуждении в правительстве, заявил руководитель компании Евгений Левицкий. В пресс-службе правительства не предоставили комментарий.

Если уставом не предусмотрено иное, акционер с долей 51% может назначать гендиректора, избирать ревизионную комиссию, одобрять крупные сделки общества, перечисляет адвокат Forward Legal Дарья Шляпникова.

Консолидация активов позволит решить проблему контрафакта, поясняет источник “Ъ” на рынке.

По его словам, раньше КМКР продавала воду для разлива сторонним заводам, которые, условно, приобретали 10 л «Ессентуков», а на рынок выпускали 100 л. «Где гарантия, что теперь государство справится лучше?» — говорит он. Президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков отмечает, что французская Evian много лет существует по принципу ГЧП, что доказывает эффективность модели.

Анатолий Костырев