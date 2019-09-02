МТС распутает провода

МТС рассмотрит вопрос о масштабной реорганизации своей дочерней компании — крупнейшего в Москве интернет-провайдера МГТС. Речь идет об объединении коммерческих блоков, сокращении управленческого состава и возможном переводе обслуживания физических лиц под бренд МТС. Решение позволит значительно сократить дублирующие функции и расходы на персонал и повысить маржинальность бизнеса, считают эксперты.

МТС обсуждает реорганизацию дочернего интернет-провайдера «Московская городская телефонная сеть» (МГТС; принадлежит МТС на 94,7%), рассказал “Ъ” собеседник на рынке связи и подтвердили сотрудники двух компаний—партнеров оператора. По оценке одного из них, реорганизация может сократить операционные расходы МТС как минимум на 10% и увеличить акционерную стоимость оператора на фоне того, что вопрос возможного ухода с Нью-Йоркской фондовой биржи пока отложен.

По словам одного из источников, коммерческий блок МГТС может быть переведен в макрорегиональный филиал МТС «Москва», что позволит объединить бухгалтерию компаний и исключить ряд дублирующих функций. Возглавить направление может нынешний гендиректор МГТС Павел Кузнецов, при этом сохранится технический блок МГТС, а управленческий состав может быть значительно сокращен, говорят собеседники “Ъ”. «В МГТС во многом сохранилась старая советская управленческая структура, которая не соответствует заявленному МТС курсу на трансформацию в цифровую компанию»,— утверждает один из них.

Обсуждается вариант, при котором МГТС возьмет на себя функции аутсорсинга и технической поддержки дочерних компаний МТС и ее материнского холдинга АФК «Система», утверждает один из собеседников.

Обслуживание абонентов интернет-провайдера МТС планирует перевести под свой бренд, говорит другой источник. По словам еще одного источника, бренд МГТС при этом также сохранится.

Вопрос реорганизации МГТС обсуждается не первый год, но теперь он может быть вынесен на совет директоров МТС уже осенью, считает один из собеседников. Пока окончательных решений о реорганизации МГТС не принято, подчеркивает источник в МТС. Официальный представитель оператора заявил, что не комментирует слухи.

По итогам 2018 года абонентская база МГТС превысила 5,5 млн абонентов. По итогам второго квартала 2019 года провайдер остается лидером московского рынка широкополосного интернет-доступа (ШПД) с долей 36%, по оценке «ТМТ Консалтинга». МТС с учетом показателей МГТС — третий после «Ростелекома» и «ЭР-Телекома» крупнейший провайдер на рынке ШПД России с долей 10%.

По итогам 2018 года коммерческие расходы МГТС составили 2,5 млрд руб., а управленческие расходы — 4 млрд руб., следует из отчета компании по РСБУ.

Выручка компании снизилась на 0,5%, до 38,72 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 23,5%, до 19,6 млрд руб.

Реорганизация позволила бы сократить расходы на несколько миллиардов рублей, полагает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. Но на показатель EBITDA МТС (по итогам 2018 года составил 220,9 млрд руб.) эти изменения повлияют незначительно, считает он. «В то же время синергия с дочерней компанией — один из очевидных способов повышения эффективности за счет ликвидации дублирующих функций. Эту модель используют многие компании по всему миру»,— подтверждает он.

Реструктуризация бизнеса МГТС может повысить маржинальность всего МТС, согласен гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. «Мы видим подобные примеры как в мировой, так и в российской практике»,— поясняет он, добавляя, что МТС «вполне может провести изменения, если имеет необходимый организационный ресурс».

Юлия Тишина