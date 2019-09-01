Главные новости к утру 1 сентября

Российский супертяжеловес Александр Поветкин победил британца Хьюи Фьюри и завоевал пояс интернационального чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации. В прошедшем в Лондоне поединке он обыграл Фьюри по очкам. Подробнее

В агломерации Мидленд—Одесса, штат Техас, произошла стрельба. Представитель полиции Одессы заявил, что погибли 5 человек, пострадал по меньшей мере 21. До этого в полиции объявили о ликвидации стрелка. Преступников могло быть двое.

В трех аэропортах Москвы были задержаны и отменены 73 рейса. Утром в субботу, 31 августа, также наблюдались перебои с расписанием авиарейсов. Был отменен и задержан 91 рейс.

Приложение для обмена сообщениями Telegram позволит пользователям скрывать свои телефонные номера, чтобы защитить гонконгских демонстрантов от контроля со стороны властей, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Обновление Telegram, запланированное к выпуску в течение нескольких дней, позволит помешать властям определять участников групповых чатов приложения. О протестах