В московских аэропортах отменены и задержаны более 70 рейсов

Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания» на 00:12, в трех аэропортах Москвы задержаны и отменены 73 рейса. В аэропорту Внуково задержаны 10 рейсов, отменен 1.

В Домодедово задержаны 29 рейсов, отменены 9. В Шереметьево задержаны 24 рейса.

Утром в субботу, 31 августа, также наблюдались перебои с расписанием авиарейсов в Москве. Был отменен и задержан 91 рейс. Тогда это могло быть связано с туманом.

Ночью в воскресенье предупреждений о непогоде не было.