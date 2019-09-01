В московских аэропортах отменены и задержаны более 70 рейсов

Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания» на 00:12, в трех аэропортах Москвы задержаны и отменены 73 рейса. В аэропорту Внуково задержаны 10 рейсов, отменен 1.
В Домодедово задержаны 29 рейсов, отменены 9. В Шереметьево задержаны 24 рейса.
Утром в субботу, 31 августа, также наблюдались перебои с расписанием авиарейсов в Москве. Был отменен и задержан 91 рейс. Тогда это могло быть связано с туманом.
Ночью в воскресенье предупреждений о непогоде не было.
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