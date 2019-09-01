В Техасе в результате стрельбы погибли 5 человек, пострадали более 20

В агломерации Мидленд—Одесса, штат Техас, произошла стрельба. Представитель полиции Одессы заявил, что погибли 5 человек, пострадал по меньшей мере 21. До этого в полиции объявили о ликвидации стрелка. Инцидент произошел в магазине Home Depot в Одессе.

По предварительной информации, стрельбу устроили два человека. По данным полиции, они передвигались на двух автомобилях.

Генпрокурор Уильям Барр проинформировал о ЧП президента Дональда Трампа. «ФБР и другие силы правопорядка отреагировали на инцидент»,— написал господин Трамп в Twitter.

Департамент информации полиции города Одесса, штат Техас, не располагает информацией о том, что при стрельбе 31 августа могли пострадать иностранные граждане. Об этом сообщили в генеральном консульстве РФ в Хьюстоне.