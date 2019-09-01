Поветкин победил Хьюи Фьюри и завоевал титул интернационального чемпиона WBA

Российский супертяжеловес Александр Поветкин победил британца Хьюи Фьюри и завоевал пояс интернационального чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В прошедшем в Лондоне поединке он обыграл Фьюри по очкам.
Судьи присудили ему победу единогласно.
Поветкин на протяжении примерно десятилетия он входит в список наиболее востребованных с точки зрения телевизионных рейтингов и упоминаний в медиаресурсах российских спортсменов, в его «рекорде» два проигрыша.
Его противник в этой же классификации гораздо ниже — 21-й. Посетители боксерских форумов часто путают Хьюи Фьюри с двоюродным братом Тайсоном.
Превью к бою — в публикации “Ъ” «Александра Поветкина вернули в Лондон».
О поединке — в публикации “Ъ” «Александр Поветкин встретил 40-летие победой».
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