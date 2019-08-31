Пола Уилана переводят в обменный фонд

Следственное управление ФСБ завершило расследование уголовного дела гражданина США Пола Уилана. Бывший морской пехотинец, по версии следствия, являлся шпионом, пытавшимся получить данные о сотрудниках российских спецслужб. Очевидно, что после приговора господина Уилана обменяют на кого-нибудь из россиян, осужденных за аналогичное преступление.

Обвинение в окончательной редакции в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 (шпионаж) УК, гражданину США было предъявлено в СИЗО «Лефортово», где он содержится с момента своего задержания в прошлом году. Следственные действия, сообщил “Ъ” его адвокат Владимир Жеребенков, продолжались около четырех часов. Причем в ходе них обвиняемому Полу Уилану из-за обострения паховой грыжи пришлось вызвать врача, который по настоянию защиты присутствовал в кабинете до завершения следственных действий.

По словам адвоката Жеребенкова, его подзащитный постоянно испытывает дискомфорт не только из-за болезни, но и из-за того, что надзиратели и тюремные врачи не знают английского языка, и он им не всегда может объяснить, что с ним происходит. «Пол считает это дискриминацией по языковому признаку»,— отметил защитник. Он рассчитывает, что уже на следующей неделе вместе с клиентом приступит к изучению материалов расследования.

Сам Пол Уилан отрицает причастность к шпионажу, а его адвокат отмечает, что предъявленное обвинение не конкретизировано, содержит множество противоречий и «не убедительно». «Мы считаем, что была провокация со стороны сотрудников спецслужб, и будем настаивать на этом в суде при рассмотрении дела по существу»,— отметил господин Жеребенков.

Как ранее сообщал “Ъ”, бывший морской пехотинец Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Операция была проведена в номере гостиницы «Метрополь» через несколько минут после получения американцем флешки с секретной информацией. По данным “Ъ”, речь идет о списке сотрудников одного из управлений ФСБ, которым заинтересовались американские спецслужбы. Сам обвиняемый настаивает, что никаких секретных сведений не собирал и был уверен, что флешка содержит сведения о различных российских храмах и соборах, которыми он давно увлекается.

Пол Уилан прилетел в Москву 22 декабря на свадьбу своего сослуживца с русской девушкой — она должна была состояться через шесть дней, когда и был задержан обвиняемый.

Во время расследования выяснилось, что господин Уилан является гражданином четырех государств — помимо США это Великобритания, Ирландия и Канада, гражданства последних трех государств арестованный получил по «праву крови», так как он сам либо его близкие родственники родились в одном из них. Представители всех этих государств ведут консульский надзор за расследованием.

Незадолго до завершения следствия — 23 августа Лефортовский суд продлил срок ареста господина Уилана до 29 октября. Как отметил Владимир Жеребенков, примерно полтора-два месяца уйдет у защиты и его клиента на ознакомление с материалами расследования, до полугода — на рассмотрение его дела по существу. При этом не исключено, что после вынесения приговора бывшего морпеха обменяют на кого-нибудь из осужденных в США за шпионаж россиян.

Владислав Трифонов