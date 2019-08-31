Регионы впадают в Волгу

Ответственность за несанкционированный сброс сточных вод для предприятий и граждан должна быть ужесточена. Об этом премьер Дмитрий Медведев заявил на совещании, посвященном проекту оздоровления Волги. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин предложил разработать программу повышения рыбопродуктивности реки, а также создать по берегам Волги около 3 тыс. га защитных лесов, чтобы снизить поступление загрязняющих веществ с поверхностными водами. Кроме того, как выяснил “Ъ”, профильные ведомства настаивают на расширении участников федеральной программы «Оздоровление Волги» еще на 13 «самых крупных, оказывающих значительное влияние» субъектов.

«Мы, конечно, должны сделать более жесткой систему контроля и штрафов за несанкционированный сброс сточных вод, загрязнение водоемов и прибрежных территорий — как от предприятий, так и от отдельных граждан»,— заявил в пятницу премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании о развитии водохозяйственного комплекса в бассейне Волги. В реализации ФП «Оздоровление Волги» принимают участие 16 регионов. 14 из них располагаются на реке, а Москва и Московская область вносят существенный вклад в ее загрязнение. Основная задача проекта — сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод в Волгу.

В рамках ФП планируется провести расчистку и дноуглубление реки, реконструировать 123 очистных сооружения, поднять 95 затонувших кораблей, а также ликвидировать 43 объекта накопленного вреда окружающей среде.

На реализацию программы предусмотрено более 205 млрд руб., из них около 134 млрд — из федерального бюджета.

Господин Медведев напомнил, что в рамках проекта планируется решить проблемы Волго-Ахтубинской поймы за счет строительства комплекса гидротехнических сооружений для обеспечения дополнительного притока воды, прочистки каналов: «Нужно постараться сделать Волгу судоходной везде, где это возможно». Также премьер обратил внимание на отсутствие современного пассажирского флота на Волге и недостаток инвестиций в строительство новых судов: «Средний возраст волжских судов около сорока лет; мы знаем и все проблемы, и даже трагедии, к сожалению, с этим связанные».

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, в свою очередь, предложил создать по берегам защитные леса для сокращения поступлений загрязняющих веществ с поверхностными водами: «Предварительно сформированная программа предусматривает лесоразведение на площади порядка 3 тыс. га, финансирование на уровне 2 млрд руб.». Также господин Кобылкин заявил, что природоохранное ведомство совместно Росрыболовством разрабатывает программу повышения рыбопродуктивности Волги.

Господин Медведев раскритиковал регионы за низкое освоение бюджетных средств: «В Минстрой документы на получение субсидий представили 13 регионов, в трех регионах осуществлен перенос, в четырех регионах такой перенос планируется. Я не знаю конкретных причин, но вообще это все неправильно». Глава Минстроя Владимир Якушев подтвердил, что несколько регионов приняли решение о переносе финансирования работ на 2020 год: «В следующем году, естественно, мы должны приложить максимум усилий, чтобы эти деньги были освоены. Так, уже принято решение о переносе финансирования для Астраханской, Ивановской и частично Самарской областей. Еще о такой просьбе заявили власти Марий Эл, а также Ульяновской, Нижегородской, Ярославской областей».

Господина Медведева такой подход не устроил:

«Работать надо быстрее, чтобы не получалось ситуации, когда регионы в массовом порядке все передвигают на 2020 год. Если кто-то будет просить перенести, мы просто лишим финансирования».

При этом, как выяснил “Ъ”, профильные ведомства намерены увеличить количество регионов, на территории которых будут вестись работы в рамках ФП. В июне на заседании межфракционной рабочей группы по сохранению и развитию реки Волги в Госдуме замдиректора департамента стратегических проектов Минстроя России Андрей Чибисов заявил, что выполнить «в полном объеме» указ президента по оздоровлению Волги можно лишь путем расширения количества субъектов-участников с 16 до 29.

В Минприроды «увеличение географии» поддержали. «В начале года ряд губернаторов обратились с просьбой включения в проект. И это справедливо,— заявили “Ъ” в ведомстве.— Наша цель — снизить загрязнение реки в разы, а по ее притокам поступает большое количество неочищенной до нормативов воды». Например, объясняют в Минприроды, такие регионы, как Пермский край, Башкирия, Удмуртия, «будучи сильно развитыми промышленными субъектами», формируют около 750 млн кубометров в год загрязненных сточных вод. «В итоге к 16 включенным субъектам должно присоединиться еще минимум 13 — самых крупных, оказывающих значительное влияние, а в целом задача распространяется на весь Волжский бассейн. Это, конечно, потребует финансовых затрат»,— добавили в ведомстве, но не уточнили их объем. Минприроды совместно с Росводресурсами готовит предложения в правительство на основе оценки состояния и потребностей, которые определяет Минстрой.

Анна Васильева, Астрахань