ГосНИИ «Кристалл» не обезвредил бомбы и не вывез опасные вещества после взрывов 1 июня

Дзержинский городской суд по иску прокурора Нижегородской области Вадима Антипова обязал ГосНИИ «Кристалл» (Дзержинск, производство взрывчатых веществ, входит в «Ростех») ликвидировать последствия взрывов, которые произошли на предприятии 1 июня 2019 года. Все мероприятия необходимо завершить в течение двух месяцев со дня вступления в силу соответствующего решения (еще не вступило в силу), сообщается на сайте суда.

Произошедшая в июне серия взрывов на предприятии была признана чрезвычайной ситуацией. Добавим, что это стало вторым за два месяца происшествием на «Кристалле». «Ударной волной и вторичными поражающими элементами были повреждены 119 зданий производственного, административного, складского и вспомогательного назначения, эстакады и коммуникации предприятия, нанесены повреждения производственно-складским сооружениям заводу имени Я.М. Свердлова, АО “ГосНИИмаш”, зданиям и строениям муниципальной инфраструктуры и частной собственности города»,— сообщается на сайте суда. Как ранее стало известно, в результате происшествия выбило окна 600 жилых домах и 87 школах и детсадах Дзержинска.

До сих пор «Кристалл» не обезвредил неразорвавшиеся в результате происшествия авиабомбы и не вывез с территории взрывчатые вещества. Прокурор просил суд обязать предприятие выполнить все мероприятия по ликвидации последствий, а также на это время организовать пропускной режим на территорию института и исключить доступ туда лиц, не задействованных в ликвидации. Кроме того, господин Антипов просил обязать «Кристалл» хранить готовую продукцию в соответствии с требованиями. Суд требования удовлетворил.

Напомним, в результате происшествия пострадали 89 человек, данных о погибших нет. Для того, чтобы «Кристалл» смог запустить часть производства и завершить работы по гособоронзаказу, «Ростех» до конца года выделит предприятию 1,5 млрд руб. Ущерб от взрывов в госкорпорации подсчитывать не стали, потому что восстанавливать предприятие в прежнем виде не собираются. В дальнейшем «Ростех» планирует на базе ГосНИИ и соседнего завода имени Свердлова создать научно-производственное объединение.

По данным Kartoteka.ru, АО «ГосНИИ “Кристалл”» было зарегистрировано в октябре 2011 года в Дзержинске. Уставный капитал превышает 1 млрд руб. Управляет предприятием АО «Спецхимия», входящее в структуру госкорпорации «Ростех». Предприятие производит шашки-детонаторы, оборудование для производства промышленных взрывчатых веществ, нестандартизированное химическое оборудование и продукцию специального назначения. Исполнительным директором является заместитель гендиректора по развитию и инвестициям ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» Александр Меркин. По итогам 2018 года выручка «Кристалла» составила 2,95 млрд руб., чистая прибыль — 417 млн руб.

Анастасия Еремина