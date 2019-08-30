УАЗ Patriot с «автоматом» будет стоить от 1 млн рублей

УАЗ назвал стоимость внедорожника Patriot с автоматической коробкой передач, который выходит на российский рынок.

Автомобиль будет доступен в четырех комплектациях по цене от 1 млн руб. Независимо от уровня оснащения, все UAZ Patriot с 6-ступенчатой автоматической коробки передач получат 150-сильный бензиновый мотор модернизированного семейства ZMZ Pro.

Также на рынок выйдет UAZ Patriot Edition I — этот вариант выпустят тиражом в 300 экземпляров. Модификация получит новые передние сиденья с отделкой черной или коричневой кожей с тиснением, коврики с названием спецверсии и шильдик с порядковым номером конкретного экземпляра модели.

До конца 2019 года будет выпущено около 3 тыс. внедорожников UAZ Patriot с автоматической коробкой передач.