Внедорожники УАЗ оснастят обновленным мотором

УАЗ будет использовать в своих автомобилях модернизированные двигатели ЗМЗ, сообщает российский автопроизводитель.

Моторы семейства ZMZ Pro (бензиновый и газово-бензиновый варианты) получили около 30 оригинальных новых деталей (блок и головка цилиндров, сальникодержатель, усилитель картера, картер опоры АКПП, водяной насос, термостат, коленчатый вал, штампованные изделия) и новую систему охлаждения.

««В двигатель внедрена новая система охлаждения по двум причинам: с одной стороны, она модернизируется для автоматической коробки передач, с другой – для улучшения климата в салоне», – заявил директор Научно-технического центра Заволжского филиала ООО «УАЗ» Дмитрий Мешков.

Новые двигатели появятся на внедорожниках UAZ Patriot и UAZ Pickup, а также на коммерческой модели UAZ Profi. Напомним, осенью 2019 года должен появиться Patriot с автоматической коробкой передач.