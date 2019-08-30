Минпросвещения рекомендует «четко и жестко» ограничить использование мобильных в школе

Министр просвещения России Ольга Васильева настаивает на том, что во время школьных уроков необходимо ограничивать использование мобильных телефонов. «Мы рекомендуем четко и жестко исключить использование мобильного телефона во время образовательного процесса. Мы посоветовались с общественностью, и нас поддержали 89% родителей, 90% учителей и 61% детей»,— сказала госпожа Васильева на Общероссийском родительском собрании (цитата по «Интерфаксу»).

По ее словам, министерство ориентируется на международный опыт, в том числе на правила использования телефонов в школе, сложившиеся в Болгарии, Австралии, Венгрии, Франции и Сингапуре.

Министр рассказала, что не все московские школы поддержали запрет, так как мобильный телефон используется в образовательном процессе. «Считаю, что на период образовательного процесса он абсолютно не нужен. То количество гаджетов, которое есть у школ, достаточно»,— сказала она.

Ранее спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что школам необходимо выработать правила использования мобильных телефонов учениками. Она отметила, что дискуссия в обществе показала актуальность этой темы, а рабочая группа Роспотребнадзора, Минпросвещения, Рособрнадзора и Российской академии образования уже подготовила методические рекомендации по поводу использования гаджетов в школе.

Госпожа Матвиенко отметила, что в течение года будет вестись мониторинг применения методических рекомендаций, а потому организуется еще одна дискуссия на тему их возможного утончения.

Напомним, рекомендации запретить гаджеты были опубликованы на сайте Роспотребнадзора 19 августа. Ведомство подготовило их после того, как госпожа Матвиенко попросила главу Роспотребнадзора Анну Попову «решить этот вопрос» к новому учебному году.

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