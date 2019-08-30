Матвиенко: школы должны сами выработать правила пользования гаджетами

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко считает, что школам необходимо выработать правила использования мобильных телефонов учениками. Она отметила, что дискуссия в обществе показала актуальность этой темы, а рабочая группа Роспотребнадзора, Минпросвещения, Рособрнадзора и Российской академии образования ранее подготовила методические рекомендации о порядке использования мобильных устройств.

«Я считаю, что сами регионы, сами школы должны продолжить это обсуждение — родительские комитеты, педагогические советы — и выработать решения, которые бы учитывали особенности того или иного региона, той или иной школы»,— сказала госпожа Матвиенко после церемонии посвящения в студенты будущих врачей в Национальном медицинском исследовательском центре им. В. А. Алмазова (цитата по ТАСС). Она уточнила, что в течение года будет вестись мониторинг применения методических рекомендаций, а потому будет проведена еще одна дискуссия на тему их возможного утончения.

Рекомендации запретить гаджеты были опубликованы на сайте Роспотребнадзора 19 августа. Ведомства рекомендовали школам «ограничить использование школьниками устройств мобильной связи во время учебного процесса», предусмотреть места для хранения мобильных телефонов, а также согласовать экстренные способы связи родителей с учениками.

Подробнее о рекомендациях Минпросвещения читайте в публикации “Ъ” «Школьников выводят из зоны доступа».