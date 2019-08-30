На строительство метро в Петербурге в 2020 году выделят 18 млрд рублей

На строительство новых станций петербургского метрополитена в проекте бюджета на 2020 год заложат 18 млрд рублей. Городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры не стал просить на эти цели дополнительных средств в будущем году. Об этом в ходе «нулевых чтениях» бюджета в Заксобрании сообщил председатель КРТИ Сергей Харлашкин.

По его словам, почти все из изначально заложенных в бюджет 18 млрд руб. — это переходящие расходы по текущим контрактам. Ранее власти Петербурга заявляли, что на строительство метро в городе необходимо ежегодно направлять по 30 млрд руб. В результате адресную инвестиционную программу 2018 года пришлось существенно сокращать.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что КРТИ запросил дополнительно 16,7 млрд рублей на ремонт дорог в 2020 году.