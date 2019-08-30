Просрочка по кредитам россиян удвоилась за год

Уровень возникновения просроченной задолженности по кредитам россиян вырос за год практически в два раза и составил 1,6–1,7%. Такой уровень уже сопоставим с показателями предкризисных месяцев 2014 года, следует из исследования бюро кредитных историй «Эквифакс», на которое ссылается «РИА Новости».

«В настоящее время отмечается рост ранних индикаторов просроченной задолженности. Так, если летом — в начале осени 2018 года по всей системе отмечался минимальный уровень возникновения просроченной задолженности более 30 дней в 0,8–1%, то с конца осени отмечается устойчивый рост этого показателя, который к настоящему времени увеличился практически вдвое — до 1,6–1,7%»,— говорится в исследовании.

По мнению авторов анализа, банковская система может столкнуться с необходимостью проведения массовой реструктуризации кредитов и кредитных карт для снижения волны дефолтов по существующим кредитам и объемов выдачи новых кредитов.

Банк России (ЦБ) уже неоднократно заявлял об «избыточности» годовых темпов роста необеспеченного кредитования физлиц. В июне ЦБ сообщил, что вводит дополнительные меры ограничения долговой нагрузки в необеспеченном потребительском кредитовании.

Сколько и почему задолжали граждане по кредитам, читайте в материале “Ъ FM” «Россияне все глубже погружаются в долговую яму».